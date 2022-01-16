Интервью # с украинским политтехнологом, экспертом Центра противодействия информационным агрессиям «AM&PM» Александром Курбаном:

— Как вы оцениваете итоги визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева?

— Нынешний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину — знаковый. В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей установления азербайджано-украинских дипломатических отношений. Помимо этого, результатом общения двух президентов и представителей правительств обеих стран стало подписание целого ряда важных документов, меморандумов высокого уровня, которые открывают большие перспективы, прежде всего в плане экономического сотрудничества.

Говоря на итоговой пресс-конференции о потенциале украинско-азербайджанского экономического сотрудничества, господин Алиев отметил, что в прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 20%. Также он спрогнозировал его дальнейший рост до $1 млрд. Такие перспективы не могут не радовать и дают существенный стимул для активности азербайджанских и украинских компаний, как частного, так и государственного секторов. Большим подспорьем в этом деле является взаимное открытие торговых домов Азербайджана и Украины друг у друга, а также увеличение числа совместно проводимых бизнес-форумов, которые помогают субъектам предпринимательской деятельности находить партнеров и решать актуальные проблемы.

Классическим примером успешного азербайджано-украинского сотрудничества можно считать деятельность в нашей стране Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, которая развернула в Украине сеть автозаправочных станций. Дальнейшее наращивание объемов ее деятельности станет существенным вкладом в формирование в Украине устойчивой системы топливной безопасности, т.к. сегодня доля поставок нефтепродуктов из проблемных стран, в частности – Беларуси, все ещё критично высока.

В свою очередь, Украина может помочь Азербайджану в решении продовольственных вопросов. Открытие рынка земли в нашей стране и нынешний небывалый рост аграрного производства могут стать хорошим стимулом для входа ваших сельскохозяйственных компаний на богатые украинские черноземы с интересными инвестиционными проектами. Или, как минимум, мы можем стимулировать запуск целевых украинских государственных программ производства интересующих вас продуктов исключительно для внутреннего рынка Азербайджана.

А ещё есть неплохие перспективы сотрудничества в сфере туризма, информационных технологий, торговли, транспортных и инфраструктурных проектах. И это если только говорить об экономике. А ведь есть ещё целый ряд направлений, где интересы Азербайджана и Украины близки, в том числе и в вопросах геополитической безопасности, культуры, образования, науки.

Собственно, обо всем этом и говорили на этой встрече президенты Азербайджана и Украины. Результат, как говориться, налицо – 6 двухсторонних документов.

— Как известно, Турция и Армения приступили к налаживанию диалога. Каковы ваши ожидания и прогнозы по этому процессу?

— В отношении Турции ситуация предельно проста и понятна. Влияние Анкары на Южном Кавказе стабильно возрастает, в то время как РФ постепенно теряет лидирующие позиции. Коренной перелом наступил после окончания азербайджано-армянской войны 2020-го года в Карабахе. Как известно, союзник победителя – тоже победитель, союзник проигравшего – тоже проигрывает.

Армения сейчас находится в очень сложном положении, которое стало следствием целого ряда непродуманных решений, точнее нереализованных шагов, которые должны были быть осуществлены сразу же после прихода к власти Никола Пашиняна и его политической силы. Задекларировав демократические ценности и проевропейские ориентиры, постреволюционная Армения не смогла, а по сути – не захотела окончательно порвать с зависимостью от РФ.

Это стало фатальной, можно сказать стратегической, ошибкой. Пашинян и его окружение не могли не понимать, что Россия – слабый и ненадежный союзник, который больше берет, чем даёт. Причём берет она в разы больше. Критически завися от РФ по целому ряду стратегических вопросов, в том числе и в области безопасности, Армения фактически обрекла себя на поражение в 2020 году.

В ситуации проигранной войны, политической нестабильности и экономических трудностей, когда власть демократов в Ереване зашаталась, Кремль сделал все, чтобы усилить дестабилизацию в Армении. Это, по всей видимости, и стало последней каплей в чаше терпения официального Еревана. Имея сегодня нестабильные геополитические позиции, Армения не может позволить себе продолжать игнорировать потенциальные перспективы от сотрудничества с безусловным региональным лидером – Турцией. И тот факт, что между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта ещё с 1993 года, весьма осложняет ситуацию.

Наметившийся турецко-армянский диалог является хорошим знаком для дальнейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Если бы не одно «но». И это «но» — старания Кремля выступить посредником в контактах между Пашиняном и Эрдоганом. Ещё раз хочу подчеркнуть, РФ – плохой союзник во всем, что касается интересов стран, которые входят в сферу его интересов, в рамках постсоветского пула, которые Кремль решил вернуть под свою руку. Да и в принципе Россия сама по себе плохой союзник для любой страны, который учитывает только свои интересы и нагло игнорирует интересы своих партнёров. Вся суть российской международной политики была сформулирована российским императором Александром III ещё в XIX веке фразой «У России есть только два союзника – ее армия и флот!».

— Как вы оцениваете нынешний уровень украинско-российского противостояния?

— С одной стороны, месседж от том, что Запад не будет воевать за Украину или вместо Украины в случае широкомасштабного российского вторжения, безусловно, не сильно радует нас. Однако мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях иначе и не может быть. Прямой военный конфликт НАТО с РФ это потенциально ядерный конфликт, который может поставить вопрос о выживании всего человечества. Современный мир настолько переплетен договорами, конвенциями, соглашениями, что любой перекос в глобальной системе сдержек и противовесов может привести к непоправимым глобальным проблемам.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что наши западные союзники сегодня нам могут оказать более эффективную, чем прямое военное участие в конфликте с РФ, помощь. И эта помощь – летальный для экономики России пакет санкций, который сделает дальнейшую агрессию Кремля против Украины красивым и масштабным, но абсолютно бессмысленным геополитическим самоубийством. На самом деле, для полного развала РФ сегодня не нужно больших усилий. Нужно просто перестать у них покупать газ и нефть, которые обеспечивают более 60% бюджетных поступлений в российскую казну.

Говоря откровенно, мы сегодня особо и не стремимся втягивать наших западных партнёров в прямое военное столкновение с РФ. Мы имеем собственную армию, которая стоит на третьем месте по боеспособности в Европе. Восемь лет войны дали нам громаднейший боевой опыт. Сегодня Вооруженные силы Украины насчитывают в своих рядах более 200 тыс военнослужащих, около 50 тыс имеем в Национальной гвардии, 30 тыс сотрудников Службы безопасности Украины и 220 тыс сотрудников Министерства внутренних дел. Кроме того у нас сейчас формируется новый род войск – территориальная оборона, которая уже в самое ближайшее время составит 150 тыс человек. А ещё у нас есть около 400 тыс резервистов первой очереди, которые прошли войну на Донбассе и готовы в любой момент пополнить ряды украинской армии. У РФ сегодня имеется армия общей численностью 900 тыс человек, 340 тыс – Россгвардия и 110 тыс сотрудников ФСБ. В целом соотношение сил — 1:2 (без учета нашего резерва), в то время как для успешного наступления превосходство в живой силе должно быть как минимум в три, а в идеале – в пять раз.

Россия потенциально может сегодня напасть на Украину, но это будет последняя страница ее истории. Современная война слишком дорогое предприятие, которое РФ себе уже не может позволить. Россия просто развалится в результате этой войны. Для широкомасштабного нападения Кремлю сегодня не хватит тех 100 тыс военнослужащих, которые сейчас стоят на нашей границе. А собирать все свои силы, оголяя такие потенциально нестабильные участки границы как Северный Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток и Амурский край, может позволить себе только полный идиот.

Безусловно, по количеству бронетехники, артиллерийских систем и авиации РФ нас опережает. Но это в основном устаревшие образцы, преимущественно модернизированная советская техника. Вспомните какой шум поднял Кремль, когда украинская армия впервые в прошлом году на Донбассе использовала «Байрактары» в ударной операции, атаковав гаубичную батарею на позициях российско-оккупационных войск в глубине от фронта около 10 км. Опять же давайте вспомним какая истерика поднялась в РФ, когда на вооружении ВСУ появились противотанковые системы Javelin. Весь интернет наполнили фото и видео российских танков с наваренными на башнях решетками, которые якобы должны были бы спасти их от ударов высокоточным американским оружием. Да, собственно, у нас и своих противотанковых систем хватает. Вот, к примеру, противотанковый управляемый ракетный комплекс «Стугна-П», который себя очень замечательно показал в боевых условиях. Сейчас украинский военно-промышленный комплекс активно восстанавливается. Активно развивается отечественная система ПВО. Она ещё несколько слабее тех вызовов, которые может нести собой российская авиация. Но, обеспечив нас ПЗРК Stinger, наши западные союзники помогут нам решить и эту задачу. Для защиты Азово-Черноморской береговой линии у нас сейчас создаётся мобильный флот и собственной разработки береговые комплексы типа противокорабельных ракет «Нептун».

Так что, война с Украиной будет стоить сегодня РФ слишком дорого. Я бы даже сказал – смертельно дорого.

— События в Казахстане вызвали резонанс в мире. Хотелось бы узнать ваше мнение по этим событиям?

— По ситуации в Казахстане можно говорить очень долго, оценивая вероятные сценарии дальнейшего развития ситуации и их последствия. Это тема отдельного и большого разговора. Нужно понимать, что на самом деле борьба за Казахстан между основными геополитическими лидерами только начинается. Первый ход был осуществлён РФ, теперь очередь за Китаем, США и Турцией. И поверьте, они сделают все, чтобы геополитическая авантюра РФ со свержением Назарбаева и воцарением ставленника Кремля Токаева, дорого обошлась Кремлю.

Собственно, руководство РФ понимает, что Казахстан это не Беларусь, тут по наглому зайти не получится. Поэтому они так поспешно и начали выводить «миротворцев» ОДКБ, объявив свою миссию успешно закончившейся. Задачу минимум они решили, отдали власть в руки своего ставленника, который начнёт гибридную интеграцию Казахстана в российско-белорусский союз. А также сделали себе классный пиар в плане демонстрации своих геополитических возможностей. На большее у Кремля смелости не хватит. Пока не хватит.

Открытая российская оккупация и прямое присоединение Республики Казахстан к РФ может привести к местному повстанческому движению. Казахи не белорусы, они не будут дарить цветы и становиться на колени перед теми, кто в них стреляет. Давайте вспомним казахских повстанцев-моджахедов, которых в советских учебниках по истории называли «басмачами». Это движение имело место в 1918-1932 гг. и очень сильно повлияло на коммунизацию Средней Азии, которая в конце концов так и не смогла разрушить местные традиции, культуру и систему ценностей.

А что касается уроков, которые должны вынести страны на всём постсоветском пространстве, так они просты и понятны. Нельзя верить России, нельзя сближаться с ней, входить в экономические, политические или военные союзы. Особенно в военные. Я не думаю, что руководству Армении, Кыргызстана и Таджикистана было интересно отправлять своих военнослужащих в составе «миротворческой миссии» ОДКБ, а по факту в оккупационный корпус, который продвигал интересы РФ.

— Команда Владимира Зеленского уделяет внимание усилению активности ГУАМ. Насколько реален этот процесс?

— Возрождение идеи ГУАМ сегодня осуществляется в рамках большого геополитического процесса, который чаще называют «Восточным партнерством». Это очень интересное направление, которое уже в короткой перспективе позволит постсоветским странам с развивающимися экономиками плавно и максимально выгодно войти в европейские и евроатлантические структуры. По факту «Восточное партнёрство» работает ещё с 2009 года и показало свою эффективность.

В декабре прошлого года руководство ЕС заявило о том, что готово выделить более €2 млрд на проекты в рамках этого направления, а именно на поддержку малого и среднего бизнеса, реконструкцию дорог, борьбу с коррупцией, поддержку медиа и общественных организаций в странах-участницах проекта.

Сейчас, основными локомотивами «Восточного партнёрства» являются Украина, Молдова и Грузия. Как мне кажется, это вполне приличная компания для Азербайджана. Участие в этом движении ни к чему вашу страну не обязывает. И, в отличии, скажем, от российских проектов типа «Единого экономического пространства», «Таможенного союза» или ОДКБ, даёт перспективы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.