Опытный образец российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Московской области утром во вторник, 17 августа. Об этом журналистам сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Экипажем командовал заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

На видеозаписи последнего полета легкого самолета, опубликованной в соцсетях, видно, как у него загорелся правый двигатель, затем борт накренился и обрушился в лесу. В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что «самолет разрушен и полностью сгорел», ведутся работы по полной ликвидации пожара, на земле жертв и разрушений нет.

По данным ОАК, катастрофа произошла в районе села Никольское во время перелета с аэродрома Кубинки, куда «Ил» прибыл из Воронежа 13 августа, в Жуковский, где должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».