Во время бунта в колумбийской тюрьме погибли 23 человека

По меньшей мере 23 человека погибли и 83 получили ранения при попытке организовать массовый побег из тюрьмы «Модело» в столице Колумбии. Об этом сообщает El Tiempo со ссылкой на министра юстиции Маргариту Кабельо.

По данным издания, причинами беспорядков стали неудовлетворительные санитарные условия в тюрьмах, а также требования заключенных обеспечить их защитой от коронавируса.

При этом, по словам Кабельо, на сегодняшний день не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом ни среди заключенных, ни среди персонала тюрьмы.

Министр добавила, что бунты были еще в нескольких тюрьмах страны, однако никому не удалось сбежать. (gazeta.ru)