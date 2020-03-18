ВМС США готовят плавучий госпиталь для заразившихся коронавирусом

Выступая перед журналистами, министр обороны США Марк Эспер сообщил о подготовке американским военным ведомством двух специальных плавучих госпиталей для содержания на них лиц, заразившихся коронавирусом COVID-2019.

«У нас есть два плавучих госпиталя на которые могут быть переведены зараженные коронавирусом из обычных больниц, которые в свою очередь смогут увеличить количество мест для приема больных. Это Comfort на восточном побережье в Норфолке и Mercy на западном в Сан-Диего. Сейчас Comfort проходит техническое обслуживание, а Mercy находится в порту. Поэтому несколько дней назад мы отдали приказ о подготовке к их передислокации», — сообщил он.