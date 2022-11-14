Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи группы Recorded Future считают, что власти России провели кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс США, которые проходили 8 ноября. Москва активизировала фабрику троллей и ботов, написала газета The New York Times.

Исследователи предполагают, что главная цель информационных кампаний России — ослабить поддержку Украины. «Очевидно, что [российские власти] пытаются заставить [администрацию президента США Джо Байдена] прекратить оказывать помощь и давать деньги Украине», — считает бывший военнослужащий и сотрудник Пентагона по информационным операциям Алекс Плитсас, который работает в консалтинговой компании Providence Consulting Group.

И весьма неожиданной оказалась реакция на это российской стороны. Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, которого ранее власти США обвинили во вмешательстве в американские выборы, ответил на эти сообщения.

Предприниматель, по его мнению, ответил «очень тонко, деликатно», попросив прощения за определённую двусмысленность.

В письменном заявлении компании Пригожина «Конкорд» содержится его ответ на утверждения в прессе о том, что он пытался вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоялись 8 ноября в США.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — такими словами завершил свой комментарий Пригожин.

Интересно, что бы это значило? Ведь мы помним, что прежде Москва неизменно отрицала свою деструктивную роль в избирательных процессах на территории США. Доходило до того, что и сам Путин озвучивал такие опровержения. А теперь вот – раз! – и его приближенный Пригожин признал, что не только в этот раз такие вмешательство произошло, но и прежде оно тоже имело место. Фактически Пригожин заявил всему миру, что Путин просто врал, отрицая ранее причастность Кремля к этим преступным действиям. Что же значит такой поворот? Почему вдруг Москва решила открыто признаться в столь неприглядном поведении? Интересно, это была личная инициатива Пригожина, или саморазоблачение произошло по согласованию с первым лицом? И какие последствия со стороны Вашингтона могут ждать Москву после такого признания?

Своей оценкой этих событий поделился с # доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета (Швеция), доктор философии Грег Саймонс.

По его словам, случай действительно весьма интересный. «Вообще говоря, я довольно настороженно отношусь ко времени и характеру таких объявлений, особенно со стороны New York Times и таких групп как Recorded Future. Они упоминают об этом во время выборов, похожая ситуация была в 2016 году, а также, когда ожидались плохие результаты демократов в 2020 году. Это устоявшаяся форма дезинформации, чтобы попытаться сформировать восприятие информационной среды. Мы также видим, что и в этот раз перед промежуточными выборами демократам предрекали массу проблем. Такого рода издания играют роль информационной поддержки политического истеблишмента», — отметил профессор.

Реакция, которую проявил Пригожин, конечно, необычная, говорит он. «Но я не уверен, что это серьезный ответ, именно потому, что он настолько необычен. Это смахивает на сатиру или сарказм, что определенно все чаще встречается в официальных ответах на обвинения с Запада.

Но допустимо также предположить, что основной мотив такого заявления может свидетельствовать о некоторой напряженности и конфликте в российских высших политических кругах, и это первоначальная публичная вспышка и признак назревающего конфликта», — добавил Саймонс.

Таким образом, тут могут быть два альтернативных объяснения, основанные не на том, чтобы принимать слова за чистую монету, а скорее на том, что может скрываться за ними, пояснил доцент. «Поскольку такое признание, какое сделал Пригожин, если оно подлинное, было бы чрезвычайно необычным для любой страны – ведь оно чревато серьезными последствиями для России. То есть, даже если та или иная страна совершает такие действия, вмешивается в выборы в другом государстве — это то, что можно вполне правдоподобно отрицать, и продолжать совершать такие же действия в будущем», — резюмировал Грег Саймонс.