Власти США вводят санкции в отношении шести должностных лиц Никарагуа. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе американского Минфина.

Как пояснили в американском ведомстве, рестрикции вводятся «в преддверии» инаугурации переизбранного на должность президента Никарагуа Даниэля Ортеги. «Инаугурация президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо намечена на сегодня, [она состоится] по итогам мошеннических общенациональных выборов», — утверждается в сообщении. По мнению Вашингтона, власти Никарагуа «продолжают подавлять демократию [в стране], проводя фальшивые выборы, заставляя замолчать политическую оппозицию и удерживая сотни человек в качестве политических заключенных».

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.