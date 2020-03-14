Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в субботу газета El Mundo со ссылкой на источники в кабинете министров.

По ее информации, на проходящем сейчас экстренном заседании Совета министров примут ряд мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, в частности будет одобрено введение режима повышенной готовности. В соответствии с ним власти королевства позволят жителям выходить из дома, чтобы купить продукты питания, фармацевтические препараты и предметы первой необходимости. Испанцам также можно будет посещать больницы и рабочие места в случае необходимости. Кроме того, выйти из дома можно будет в случае форс-мажорных обстоятельств.

В скором времени принимаемые меры огласит председатель правительства королевства Педро Санчес.