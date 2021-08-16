Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Мас в понедельник, 16 августа, признали, что недооценили скорость, с которой развивались события в Афганистане, власть в котором фактически перешла к боевикам радикального исламского движения «Талибан».

Ангела Меркель глубоко обеспокоена приходом талибов к власти. «С момента вывода иностранных войск мы могли наблюдать, как талибы с ошеломляющей быстротой захватывали провинцию за провинцией, город за городом и снова взяли всю страну под свой контроль», — заявила она после встречи членов правительства с руководителями фракций бундестага.

Глава правительства назвала развитие событий в Афганистане «чрезвычайно горьким, драматичным и ужасающим». Она признала, что в Берлине неправильно оценили развитие ситуации, полагая, что у них есть больше времени, чтобы найти выход. Теперь, по ее словам, в первую очередь необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности соотечественников, а также местных помощников, работавших с немецким правительством и неправительственными организациями Германии.

По словам главы МИД Германии, никто и предположить не мог, что афганские силы безопасности не готовы противостоять талибам. (DW)