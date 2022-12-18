Об акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди писалось и говорилось немало. Подход к этому событию был с разных ракурсов, и это естественно.

Сыр-бор, возникший вокруг всей этой катавасии на вышеупомянутом участке дороги известен, но вновь напомнить не было бы лишним. Тем более, что истина от повторения не тускнеет.

Итак, в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества «AzerGold» должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Понятное дело, азербайджанская сторона, основываясь на нормах международного права, выступала с объективных позиций. Вроде бы все понятно и ясно, как Божий день, но не тут-то было.

Армяне интерпретируют реальность в стиле сюр. Совсем как художники-абстракционисты, которые видят мир иными глазами.

В больном воображении армян в сложившейся ситуации виновны все: азербайджанцы, русские, папуасы, марсиане, но только не «многострадальные» армяне.

Но давайте рассмотрим картину событий с человеческой точки зрения, отбросив чуждый цивилизованному миру армянский аспект.

Сегодня извечные вопросы, будоражившие российскую общественность на протяжении столетий, но и так и не нашедшие ответа, ребром встают и в азербайджанской среде.

В России пытались, но так и не смогли найти ответа на простые вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?».

В разрезе армяно-азербайджанского конфликта русские «умники», особо не заморачиваясь, в своих изысканиях ударились в слишком далекое прошлое, взяв за основу принцип «разделяй и властвуй».

Стоит признать, что данный метод манипуляции до поры, до времени был эффективен, но 44-дневная война полностью разрушила «русский дом на армянском песке».

Азербайджан, благодаря победе в Отечественной войне, сумел создать новую геополитическую конфигурацию в регионе.

Понятное дело, что столь неожиданный поворот пришелся не по вкусу не только ненасытным на земли армянам, но и стал триггером, запустившим удар по репутации «миротворческой» России.

Впрочем, вернемся к ситуации на дороге Шуша-Ханкенди. Удивительно (хотя чему тут удивляться), но так сошлись звезды, что в этом вопросе в наглядной форме дал о себе знать одно из столпов диалектики: единство противоположностей.

Из-за войны в Украине ярые антагонисты -Запад и Россия- в вопросе «угнетения несчастных армян» стали солидарны.

К примеру, «говорящая головка» МИД России Мария Захарова по поводу акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди ничтоже сумняшеся заявила следующее.

«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора. Оно вызвано разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений.

Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время», — заявила Захарова.

Она отметила, что при подписании трехстороннего соглашения (от 9 ноября 2020 года) стороны (Армения, Россия и Азербайджан) взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться.

«Отдельно вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. Откуда бы они ни исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», — подчеркнула Захарова.

Как говорил Шерлок Холмс, гениально и непостижимо. Захарова в слово в слово повторяет армянские тезисы, не заморачиваясь о том, что речь идет о территории Азербайджана.

Армянский агитпроп всеми неправдами пытается внедрить в сознание международного сообщества мысль об очередном «геноциде» армян, и Захарова косвенно с этим соглашается. Хотя, лачинская дорога вообще-то перекрыта именно российскими «миротворцами».

Поразителен еще и тот факт, что сами власти Армении открестились от происходящих событий, а вот России все неймется. Да, премьер-министр Никол Пашинян, глава МИД Арарат Мирзоян что-то промямлили про «гуманитарную катастрофу», но в реалии, второй раз в огонь возможной войны они войти не хотят. Помнят еще о «железном кулаке» азербайджанского воина.

Пожалуй, наиболее искренним и близким к реалиям был депутат правящей партии Армении «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

«Мы не можем вмешиваться в этот вопрос, Лачинский коридор – не наше дело, гарантом безопасности «народа Карабаха» (кавычки «Зеркало») являются миротворцы, пусть и они защищают этот народ», — сказал он.

Коротко и ясно. Созданная проблема-то оказывается русско-армянским замыслом. И напрасно «говорящая головка» МИД РФ пытается сдуть пушок с рыльца: все на виду.

А над извечными вопросами, над которыми до сих пор ломают головы «светлые умы» России, в Азербайджане давно уже нашли решение этой незамысловатой задачки. Мы точно знаем, что делать, а уж тем паче, нам прекрасно известно, кто виноват…