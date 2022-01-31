ООН долгие годы был партнером правительства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева сказала на конференции «Роль женщин в постконфликтном восстановлении».

По ее словам, ООН поддержит усилия правительства Азербайджана.

«Правительство Азербайджана объявило, что обеспечит безопасное возвращение граждан на освобожденные территории. Мы должны стараться очистить эти территории от мин, обеспечить возможности для занятости населения», — отметила она.

Владанка Андреева подчеркнула, что ООН договорилось с правительством Азербайджана относительно гендерного равенства: «Женщины должны принимать участие в обсуждениях касательно восстановления территорий, а также участвовать в самих восстановительных работах».