Посол России в Швеции Виктор Татаринцев описал отношение страны к санкциям Запада словом «срать». Он заявил об этом в интервью изданию Aftonbladet. «Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — сказал российский посол. Во всем случившемся удивительным было, пожалуй, лишь то, что посол РФ извинился. Мог бы уже, наверное, обойтись и без всех этих тонкостей.

Замечу, к слову, что перед нами даже не российский, а советский, если после случившегося его так можно называть, дипломат. Да, Виктор Татаринцев на дипломатической работе аж с 1980 года. Причем, с 1980 по 1986 год он был сотрудником посольства СССР в Швеции. Он проработал на разных должностях. К примеру, с 17 апреля 2006 по 18 января 2010 года он был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исландии.

Сидел он там тихо, ничем не запомнившийся. Ну а с 7 мая 2014 года он — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Швеции. В этой стране он также ничем особым доселе не выделился. И вот, настал его «звездный час», его бенефис. Он сделал заявление в уже ставших для всех привычных, к сожалению, традициях российской дипломатии.

Напомню, что глава российской делегации на переговорах в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в интервью ТАСС 9 января посоветовал НАТО «собирать манатки» и «отправляться на рубежи 1997 года». Ясное дело, что в НАТО ему не стали отвечать на языке уличной шпаны. При этом, в НАТО твердо подчеркнули, что будут и раньше действовать так, как считают нужным.

То есть, говоря на понятном для такого рода дипломатов, как Татаринцев и Рябков, языке, попросту послали российскую сторону с ее требованиями в дальние дали. Зачем россиянам нужно было так примитивно подставляться, озвучивая заранее неприемлемые требования — вопрос открытый и дискуссионный. Но очевидно то, что «герою дня» Татаринцеву есть на кого равняться. Впрочем, и Рябков — не предел «совершенства», с точки зрения лексикона российских политиков разного уровня.

Так, осенью 2021 года в программной статье об Украине бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал закон о коренных народах Украины «ублюдочным», а «Крымскую платформу», новый внешнеполитический проект Киева, — «дебильной». Более свежий пример — высказывания главы Россотрудничества Евгения Примакова, внука бывшего главы МИДа РФ Примакова, который назвал нового министра в Казахстане «русофобской дрянью».

Причем, ни разу за все эти свои высказывания российские вроде бы дипломаты и чиновники разного уровня не извинились. Хотя, чисто теоретически, тот же Татаринцев мог бы попробовать исправиться. К примеру, сказав, что он имел ввиду: «нас — рать». То есть, их, готовых терпеть западные санкции россиян, очень много, целое войско, целый легион.

В реальности, оно, конечно, все не так. Западные санкции уже стоили российской экономике миллиарды долларов убытков и недополученной прибыли. А новый пакет санкций, который обязательно будет введен Западом в случае начала крупномасштабного вторжения российских войск в Украину, очень быстро обрушит российскую экономику.

Пострадают при этом не только олигархи, но и простые россияне. Так что, вся эта бравада Татаринцева не стоит и ломаного гроша, не говоря уже про выеденное яйцо. Другое дело, что мир еще раз увидел пример высокой культуры российских дипломатов. Традиция уже такая сложилась, которую, кажется, собираются передавать будущим поколениям тех, кому поручат представлять РФ на международной арене.