Вьетнам получил первую партию российских учебно-боевых самолетов Як-130, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, первые три самолета из 12 ранее заказанных были доставлены в страну в конце минувшего года.

Напомним, контракт на закупку не менее 12 истребителей Як-130 на сумму свыше 350 миллионов долларов был подписан в 2019 году.

Приобретаемая для ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие L-39 чехословацкой постройки, поставлявшиеся в страну в 80-х годах.

Ранее также сообщалось, что Китай рассматривает вопрос о приобретении в России более трех десятков ударных вертолетов корабельного базирования Ка-52К «Катран» (aif.ru)