Турция выходит на новый уровень развития во всех областях, от политики до экономики и военного дела.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны Турции в пятницу в Стамбуле.

Президент подчеркнул, что одной из основ современной сильной политики Турции являются достижения в оборонной сфере.

Эрдоган назвал достижения военно-промышленного комплекса Турции последних 15-20 лет «историей торжества и побед», за которой внимательно следят во всем мире.

«Дипломатические и военные успехи Турции в Ливии привели к пересмотру планов не только в Средиземноморском регионе, но и на международном уровне. Современная сильная Турция – источник надежды для всех дружественных народов, столкнувшихся с давлением. Там, где ступила нога турка, не может быть насилия! Там, где турки, не проливается кровь невинных!», — сказал турецкий лидер.

Президент напомнил, что благодаря решительной позиции Турции, был разрушен план формирования районов, подконтрольных террористам на севере Сирии.

По его словам, Турция также заявила о поддержке позиции Азербайджана в карабахском вопросе, что позволило Баку добиться победы всего за 44 дня, и это также привлекло внимание мировой общественности к Анкаре.

Президент Эрдоган заверил, что Турция готова в случае необходимости поддержать братские народы в различных регионах мира, и ведет подготовку в данном направлении.