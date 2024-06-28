Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР) распущен, внеочередные выборы в законодательный орган также назначены на 1 сентября.

Как сообщает #, соответствующее распоряжение подписал председатель Верховного Меджлиса Автономной Республики.

Согласно распоряжению, внеочередные выборы назначены на 1 сентября, тот же день, когда пройдут выборы в Милли Меджлис.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.