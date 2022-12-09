9 декабря 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении МИД.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Соединенным Королевством как в двусторонних, так и в многосторонних рамках и подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортно-транзитной, образовательной и других сферах.

Было подчеркнуто, что достижения, достигнутые между нашими странами в экономической сфере, весьма значительны и Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором в Азербайджане.

Джейхун Байрамов также проинформировал британского посла о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях. В то же время были доведены до сведения факты минных угроз в регионе и невыполнение Арменией пунктов трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений.

Посол Фергус Олд выразил удовлетворение тесным сотрудничеством и партнерством между нашими странами, которое продолжается с момента обретения независимости. Он отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжается успешно и имеет широкие перспективы в области энергетики, альтернативной энергетики, образования, высоких технологий и ряда других направлений. Особо было отмечено, что Азербайджан внес значительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Посол подчеркнул, Великобритании продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.