Правительство Великобритании поставило несколько тысяч противотанковых управляемых ракет Украине в условиях «серьезной вероятности российского вторжения». Об этом в среду сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооруженным силам», — сказал он в интервью радиостанции Эл-би-си, отметив, что Украина сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Хиппи убежден, что вторжение в Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением. «Москва должна понимать: это [вторжение] не будет бескровным, это не будет [для России] легкой прогулкой в парке <…>», — сказал он.