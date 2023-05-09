10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Писать о масштабе личности Гейдара Алиева легко и одновременно трудно. О многогранной личности этого выдающегося деятеля мирового масштаба, оставившего заметный след в истории, написаны многочисленные статьи в местных и зарубежных изданиях, изданы книги на многих языках, о нем сняты документальные фильмы и телепередачи.

Благодаря его дальновидности, мудрости, решительности, железной воле и богатому опыту государственного управления Азербайджан смог подняться на тот уровень, которого он заслуживает в мировом масштабе. И каждый раз, вспоминая его заслуги, мы заново открываем для себя эту гениальную личность и приходим к мнению, что бессильны в полной мере осмыслить величие Гейдара Алиева и его масштабную деятельность. По этой причине только по прошествии десятилетий само время покажет истинную цену заслуг общенационального лидера перед Азербайджаном.

Он был великим лидером и стратегом, благодаря которому азербайджанский народ успешно преодолел сложные историко-политические испытания и обрел независимость. Годы нахождения у власти Гейдара Алиева в корне изменили ход истории и течение жизни, когда в национальном самосознании азербайджанцев стали преобладать идеи свободы и независимости.

Азербайджан, восстановивший велением времени в 90-е годы минувшего столетия государственную независимость, столкнулся с угрозой быть стертым с политической карты мира и утраты государственности из-за армянской агрессии, внешнего давления и внутренних раздоров. И в этот судьбоносный и решающий момент во главе Азербайджана стал Гейдар Алиев.

Его твердая политическая воля, непоколебимые убеждения, невиданная самоотверженность и высокий патриотизм способствовали преодолению царящей в те годы общественно-политической разрозненности и анархии. Эти годы являются судьбоносным этапом, когда азербайджанский народ, воспользовавшись уникальной исторической возможностью, ценой больших страданий добился вечности и необратимости своей независимости, который крепко связан с именем Гейдара Алиева.

Интересы родного Азербайджана, который он больше жизни любил всем своим естеством, были для него превыше всего. Азербайджанский народ вступил в новое столетие и новое тысячелетие именно в свете интеллекта Гейдара Алиева. Современный Азербайджан, уверенно идущий по пути постоянного прогресса, является торжеством жизненного кредо Гейдара Алиева.

Источник нашей национальной гордости, Гейдар Алиев, оставивший неизгладимый след в летописи государственности, на протяжении всей жизни гордившийся тем, что является азербайджанцем, воспринимается во всем мире как символ Азербайджана.

Время показало, что под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанское государство изо дня в день развивается в соответствии с идеями Гейдара Алиева, укрепляет свой авторитет в международном мире. Под руководством достойного продолжателя его политического курса, укрепляющего мощь азербайджанского государства, наш народ одержал великую победу в 44-дневной Отечественной войне, показав миру, что способно защитить свой суверенитет и независимость, сохранившейся благодаря Гейдару Алиеву.

Как заявил в своем выступлении Ильхам Алиев на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту.

«И мы гордимся этим. Мы счастливы, все азербайджанцы — не только граждане Азербайджана, но и азербайджанцы по всему миру — гордятся нашей победой. Это был триумф справедливости, исторической справедливости, триумф международного права», — заявил президент.

От себя добавим, что этот триумф был бы невозможен без титанических усилий Гейдара Алиева, чья неиссякаемая энергия и многогранная деятельность подготовила нас к этому торжеству.