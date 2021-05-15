Вашингтон оперативно связался с Израилем после удара по высотке в Газе

Власти США оперативно связались с Израилем после того, как армия этой страны разрушила очередное высотное здание в Газе. В этом доме работали офисы различных СМИ и другие компании, включая американское агентство Associated Press.

«Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей», — написала пресс-секретарь президента США Джен Псаки в Twitter.

Ранее в Армии обороны Израиля объяснили разрушение здания тем, что в нем якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС.

Отметим, что при ударе по высотке убитых не оказалось, поскольку администрация здания получила предупреждение об угрозе и вовремя провело массовую эвакуацию (rg.ru).

| 2021-05-16T00:17:47+04:00 16 мая 2021, 02:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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