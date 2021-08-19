Федеральное авиационное управление (ФАУ) США одобрило авиаперевозчикам Штатов и гражданским пилотам полеты в Кабул для реализации эвакуационных рейсов из столицы Афганистана при условии получения предварительного одобрения от Пентагона. Об этом сообщает Reuters.

В управлении подчеркнули, что из-за «отсутствия служб управления воздушным движением на большой высоте» без соответствующего разрешения авиаперевозчики не могут организовать полеты в Кабул.

Отмечается, что все полеты с гуманитарной помощью в столицу Афганистана должны иметь разрешения Минобороны США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.(Газета.Ru)