Валютоемкая отрасль: подход к отечественному табаководству нуждается в пересмотре

Табаководство–сфера прибыльная, но если подойти к делу правильно.

Существуют три периода сбора табачных листьев. Последний, третий сбор продолжается в Азербайджане в среднем до середины-конца октября. Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что все зависит от погодных условий. Но уже время подводить итоги, так как важно, чтобы урожай табака был собран до того, как зарядят осенние дожди, иначе он будет испорчен. Он отметил, что военные действия на сборе табака никак не могут сказаться, так как его выращивают в местах, расположенных далеко от зоны боевых действий.

Комментируя вопрос перспектив отечественного табаководства, эксперт сказал, что в данной отрасли накопилось немало проблем, которые нужно решать. В противном случае положительных результатов ждать не стоит.

Отметим, что за первые 8 месяцев этого года Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 9,4 миллиона долларов США. При этом за аналогичный период мы импортировали табак и табачные изделия на сумму 53,8 миллиона долларов США. То есть импорт намного превышает экспорт. За 8 месяцев в стране произвели 3 096,9 тонны ферментированного табака, что на 38,7% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, но и таких цифр недостаточно.

Одна из проблем отечественного табаководства, по словам Магеррамова, это нехватка поливной воды, а табак–широколистное растение, которое нужно поливать до семи раз в день. В стране мало того, что дефицит воды, так еще и неграмотное управление водными ресурсами. Еще одна проблема– недостаточно специалистов и средств производства. У нас хотят получить больше продукции за счет расширения площадей, а не повышения урожайности, но экстенсивный метод ведения сельского хозяйства не является удачным.

«Продуктивность в сфере табаководства падает, себестоимость растет, и если так будет продолжаться, в будущем фермеры не будут заинтересованы в том, чтобы заниматься табаководством. Они уйдут в другие сферы из-за отсутствия нормальной прибыли и даже убытков. Фермеры выбирают табаководство из-за заинтересованности в нем государства, понимая, что оно приобретет их продукцию»,–говорит эксперт.

Напомним, что сейчас фермеры за каждый гектар табачных посевов получают 280 манатов и по 50 манатов за каждую тонну табака-сырца, что стимулирует их заниматься данной отраслью.

По словам Магеррамова, фермеры должны быть сами заинтересованы в развитии тех или иных отраслей сельского хозяйства. Не проведя аналитическую работу, правительство дает указания производить табак, фундук или что-то другое, но это, как уверен эксперт, не может дать положительных результатов.

Экономист, приглашенный профессор немецкого университета Зиген Муслим Ибрагимов уверен, что табаководство –отрасль для нашей страны перспективная.

«Экономическая выгода производства табака в Азербайджане безусловна, так как эта отрасль не новая и для нее не требуется больших капитальных вложений. Табаководство в Азербайджане имеет долгую и яркую историю. Оно интенсивно развивалось во времена СССР, потому у нас есть определенная инфраструктура и опыт в данной сфере, в том числе в подготовке кадров»,–говорит он.

Табаководство, как подчеркивает эксперт, в нашей стране имеет на сегодняшний день замкнутую производственную цепь. Это означает, что мы производим как сырье, так и конечную продукцию с использованием всех технологических методов, которые применяют известные табачные компании. Внимание государства к табаководству привело к увеличению промышленных мощностей для производства сигарет.

«Сейчас есть возможность проводить в данной сфере диверсификацию. Нужно действовать в нескольких направлениях –экспортировать сырье важным партнерам и открывать новые рынки для экспорта готовой табачной продукции.

Обеспечение внутреннего рынка отечественной табачной продукцией позволит сэкономить валюту, которая сейчас тратится на приобретение табачных изделий из-за рубежа. Если учесть, что Азербайджан входит в число стран с большим процентом курящего населения, это огромные затраты»,–говорит Ибрагимов.

По его словам, на табачном рынке, как на внутреннем, так и на внешнем, большая конкуренция. Страна может производить качественный и экологически чистый табак, а такая продукция всегда найдет своего покупателя. Но если мы хотим занять свою нишу, нужно решить целый спектр задач.

«Есть сложившиеся глобальные цепочки добавленной стоимости, то есть производственные циклы, в которых происходит фрагментация. Азербайджанскому табаководству нужно включиться в эти циклы. Табаководство является валютоемкой отраслью, поэтому Азербайджану есть смысл заняться ею вплотную»,–резюмировал он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отмечает, что наша табачная отрасль сильно зависит от импорта, так как мы закупаем фильтры и бумагу для сигарет, химикаты для табачных полей, и, конечно, оборудование для производства сигарет.

Он считает, что нужно заинтересовывать иностранных инвесторов в том, чтобы они вкладывались в азербайджанское табаководство. Представители японского бизнеса уже инвестируют в эту отрасль, но надо привлекать и другие страны, особенно Китай, который является одной из самых курящих стран мира. Вложившись в эту отрасль, инвесторы будут заинтересованы в продвижении продукции на рынках своих стран.

Но экспортные перспективы будут только в случае снижения себестоимости товара.

По его словам, одна из причин того, что табаководство не развивается такими темпами, какими могло бы, в том, что эта отрасль монополизирована, рынок распределен.

Развитие многих отраслей в стране, и, в частности табаководства, как подчеркивает Агаев, происходит по желанию мелкого и среднего чиновника.

Для того чтобы табаководство приносило доход, нужен комплексный подход, благодаря которому удастся устранить имеющиеся недостатки и правильно выстроить производственную цепочку от фермеров до заказчиков готовой продукции.