Западные агентства обратили в пятницу внимание на заявление минобороны России о том, что усилия российских военных будут в ближайшее сосредоточены на территории Донбасса с целью установить контроль «ДНР» и «ЛНР» над всей территорией Донецкой и Луганской областей. О подготовке наступлений на других направлениях в заявлении не говорится, что, по мнению Reuters, может свидетельствовать о пересмотре российских целей в войне.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что основные задачи первого этапа специальной операции России на Украине выполнены.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины», — сказал военный.

По его словам, это позволяет российской стороне сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса. (svoboda.org)