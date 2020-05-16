Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в августе

«Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе». Как передает ТАСС, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1».

Сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, они продлятся еще около месяца. На этом этапе определяются токсичность, реактогенность и другие критерии, исходя из которых можно будет приступить к испытаниям вакцины на людях.

Вакцина, по словам Гинцбурга, будет вводиться в правое плечо, однако все россияне одновременно ее получить не смогут. «Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины», — добавил он.