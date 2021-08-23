Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США полностью одобрило вакцину против коронавируса, созданную американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Вакцина была известна как вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 теперь будет продаваться под названием Comirnaty для профилактики заболевания COVID-19 у лиц в возрасте от 16 лет и старше», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в рамках ранее полученного разрешения на экстренное использование препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, а также для введения третьей дозы гражданам с ослабленным иммунитетом.

Исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок подчеркнула, что получение полного одобрения регулятором означает, что общественность может быть уверена в том, что эта вакцина соответствует высоким стандартам безопасности, эффективности и качества производства.