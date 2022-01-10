Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, в эти минуты начались в Женеве, передает ТАСС.

Российская делегация, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США, где пройдет встреча.

Временных рамок у переговоров нет, поэтому не исключено, что стороны сегодня будут делать перерывы.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора.