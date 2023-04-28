В Милли Меджлисе проходит заседание комитета по науке и образованию.

В повестку заседания вошли четыре вопроса:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (первое чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О науке» (первое чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании» (первое чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы Азербайджанской Республики «О дошкольном образовании» и «Об общем образовании» (первое чтение).