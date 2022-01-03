Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрированы в Республике Корее. Как сообщает #, об этом передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на органы здравоохранения.

«Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 километрах к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм «омикрон»… Как сообщается, это первые случаи смерти в связи со штаммом «омикрон» в Южной Корее», — говорится в сообщении агентства, опубликованном сегодня.

Отмечается, что пациенты скончались на прошлой неделе.