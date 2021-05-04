В Южной Корее отказываются от морепродуктов из-за плана Японии сбросить в океан воду с АЭС

Почти две трети южнокорейцев сократили потребление морепродуктов после того, как власти Японии озвучили планы сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного в апреле Корейской ассоциацией потребителей среди 500 человек в возрасте от 20 до 60 лет.

Хотя сброс радиоактивной воды ожидается через два года, 91,2% респондентов уже сейчас обеспокоены безопасностью продуктов питания и планируют сократить потребление морепродуктов. 95,2% опрошенных проверяют в магазинах информацию о происхождении продуктов, когда делают покупки, а 77,9% делают это в ресторанах или при заказе еды на дом. При этом 63% опрошенных заявили, что уже сейчас снизили потребление морепродуктов.

Не доверяют нынешней системе проверки безопасности японской рыбной продукции 69,6% респондентов, а 27,8% выступают за ее ужесточение, свидетельствуют результаты опроса.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило сбросить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1», которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Сливать воду предполагается в течение 30 лет малыми порциями. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.