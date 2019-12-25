В январе в Азербайджане будет проведен вступительный экзамен в докторантуру

Проведение вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку планируется в январе 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно постановлению Кабинета министров о внесении изменений в «Правила создания докторантуры и приема в докторантуру» от 13 ноября 2019 года, желающие поступить в докторантуру сдают вступительные экзамены по иностранному языку, философии и по специальности в объеме действующей программы для степени магистратуры высшего образования.

Экзамен по иностранному языку проводится ГЭЦ. Содержание, время и порядок оценивания результатов экзамена и проходной балл определяются Центром с согласования с НАНА и министерством образования.

Лица, обладающие международными сертификатами по знанию языка В2 и выше (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF), освобождаются от экзамена. Эквивалентность результатов экзамена для получения сертификата проходному баллу определяется Центром с согласования с НАНА и министерством образования.

Дополнительная информация о содержании экзамена будет обнародована на официальном сайте ГЭЦ. Также предусматривается проведение пробных онлайн-экзаменов на основе модели вступительных экзаменов в докторантуру и диссертантуру по иностранного языку.