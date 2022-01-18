В WhatsApp в скором времени появятся новые анимированные эмодзи сердечек разного цвета, сообщает портал WABetaInfo.

Пользователям мессенджера в будущем будут доступны анимированные эмодзи сердечек всех цветов. Ранее эта функция была доступна лишь для эмодзи красного сердца. Чтобы анимация в чате стала активной, приложение всех собеседников должно быть обновленным до последней версии и поддерживать эту функцию.

Дата выхода этой функции для Android не указана, и на данный момент нововведение доступно в последней бета-версии приложения 22.2.72 для iOS. В этой же версии мессенджера появилась возможность оставлять «Реакции» на сообщения, как в Telegram, Facebook и других соцсетях.