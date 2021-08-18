Отличающийся высокой заразностью штамм «дельта» коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем «коллективное реагирование» на него служб здравоохранения в странах. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Дельта» продолжает обгонять наше коллективное реагирование», — сказал он, добавив, что в каждой стране «горячие точки госпитализации и смертности» возникают там, где низок уровень вакцинации и принимаются «ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения».

Глава ВОЗ подчеркнул, что решение проблемы «дельта» и других опасных штаммов имеется — для этого необходимо быстро увеличить масштабы тестирования на коронавирус, обеспечения больниц кислородом, лечебными материалами, вакцинами и индивидуальными защитными средствами для медицинского персонала, а также расширить исследования, касающиеся разработки новых инструментов борьбы с пандемией. По словам гендиректора, в настоящее время «75% всех вакцин использовано всего в 10 странах, тогда как государства с низкими доходами едва вакцинировали 2% своего населения».(ТАСС)