В «городе на воде», где с 1 августа введен запрет на крупногабаритные суда и круизные лайнеры, представили публике 12-метровую лодку, выполненную в форме скрипки.

Автор необычного судна «Скрипка Ноя» Ливио Де Марки, который в прошлом создавал много плавающих скульптур, в том числе лодку-Феррари. Свое новое произведение он посвятил людям, погибшим по вине COVID-19.

Ожидается, что официальный дебют и спуск судна на воду состоится в сентябре. Как пишет La Nuova Venezia e Mestre, ею будет управлять молодой шкипер, на которого будет надет исторический костюм. Лодка продефилирует по Большому каналу под музыку Антонио Вивальди. Затем на ней будут катать туристов.