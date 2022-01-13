Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA на севере южноамериканской республики.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду министерство нефтяной промышленности страны.

«Президентская комиссия «Али Родригес Араке» сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идет о намеренно спровоцированном взрыве, который произошел 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги», — сообщило ведомство в социальной сети Twitter.

Как уточнило управление гражданской обороны, «на данный момент известно о трех пострадавших». PDVSA занимается устранением последствий аварии.