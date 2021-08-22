Президент Джо Байден, как главнокомандующий вооруженными силами США, должен предстать перед военным трибуналом за «предательство Соединенных Штатов Америки и их вооруженных сил». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший командующий британскими войсками в Афганистане, полковник Ричард Кэмп.

«Я считаю, что президенту Байдену не следует объявлять импичмент. Он главнокомандующий вооруженными силами США, который только что, по сути, сдался талибам. Он должен предстать перед военным трибуналом за предательство Соединенных Штатов Америки и их вооруженных сил», — сказал он.

По мнению Кэмпа, Китай и Россия фактически признали власть «Талибана» в Афганистане и, объединившись с Ираном и Пакистаном, будут еще больше «обогащаться» за счет «грабежа» раздираемой войной страны.