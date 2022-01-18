Администрация США не исключает рассмотрение каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины, сообщает в понедельник телеканал Fox news со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

«Ни один из вариантов не снят с повестки дня. Мы продолжим консультироваться очень тесно с европейскими партнерами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторгаться на Украину», — приводит телеканал его слова.

Таким образом, уточняет Fox news, он опроверг материал газеты Handelsblatt, согласно которому ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT в качестве новых ограничительных мер против Москвы. (interfax.ru)