Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал «очередной провокацией» заявление Беларуси о запуске украинского беспилотника на белорусскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в МИД Беларуси заявили, что украинский беспилотник 24 января 2022 года якобы незаконно пересек белорусскую государственную границу, БПЛА зафиксировали в воздушном пространстве страны и «впоследствии принудили к посадке».

«На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», — написал Николенко на своей странице в Twitter.