В Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом View Larger Image Число зараженных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 402, до 16 425, еще 14 человек скончались, всего жертв 439, выздоровели 3716 — минздрав (РИА Новости) Редакция| 2020-05-13T10:25:08+00:00 13 мая 2020, 11:52| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Советское наследие: спасет ли БЦЖ от коронавируса?В Турции число жертв коронавируса достигло 425Цифры сильнее словВ Иране выявили 991 новый случай заражения… В рубрике ВОЗ предупреждает – промедление не метод Gallery ВОЗ предупреждает – промедление не метод 13 мая 2020, 12:26 Власти КНР ограничили транспортное сообщение с городом Цзилинь из-за новых случаев коронавирса Gallery Власти КНР ограничили транспортное сообщение с городом Цзилинь из-за новых случаев коронавирса 13 мая 2020, 11:18 Антониу Гутерреш решительно осудил нападение на больницу в Кабуле Gallery Антониу Гутерреш решительно осудил нападение на больницу в Кабуле 13 мая 2020, 10:46 ЕС от Восточного Партнерства не отказывается Gallery ЕС от Восточного Партнерства не отказывается 13 мая 2020, 10:30 Байден заручился поддержкой 79,2% избирателей в штате Небраска Gallery Байден заручился поддержкой 79,2% избирателей в штате Небраска 13 мая 2020, 10:15