В Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 402, до 16 425, еще 14 человек скончались, всего жертв 439, выздоровели 3716 — минздрав
(РИА Новости)
| 2020-05-13T10:25:08+00:00 13 мая 2020, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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