Украинские чиновники опровергли сообщения о контроле Россией Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как сообщает BBC, украинская государственная компания «Энергоатом» назвала заявления об этом ложью.

Отметим, сегодня утром официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожскую АЭС. Он пояснил, что российский персонал следит за работой АЭС и поддержанием уровня радиоактивности на нормальном уровне.