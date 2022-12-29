Утром в четверг, 29 декабря, объявлена воздушная тревога во всех областях, кроме западных.

Как сообщило оперативное командование «Юг», в 5:33 воздушная тревога объявлена в южных областях. А по состоянию на 06:04 тревога распространилась на все области, кроме западных.

В ОК «Юг» сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся 16 «Калибров». Кроме того, наблюдается активность стратегической авиации.

«Сейчас объявлена ракетная опасность по югу Украины», — говорится в сообщении ОК «Юг».

В настоящее время, по сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, к ракетоносителям в Черном море добавилась еще одна подводная лодка. Это еще плюс четыре «Калибра».

Напомним, воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется проследовать в укрытие или соблюдать правила «двух стен». (unian.net)