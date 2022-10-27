В Боровском районе Харьковской области обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором найдено как минимум 17 тел гражданских и военных, сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

«Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками», — говорится в сообщении.

Все найденные тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.