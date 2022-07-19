Украинские военные ликвидировали группу российской частной военной кампании «Вагнер».

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

«Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК «Вагнер» («Лига»)», — говорится в сообщении.

«Кровавый «бизнес» этих вражеских наемников сегодня лопнул», — заявили в Генштабе.

По данным британской разведки, оккупанты использовали «вагнеровцев» для усиления сил на передовой, а также восполнения нехватки личного состава. (УНИАН)