Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС «Аккую» доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start.

«На Восточный грузовой терминал на площадке доставлены четыре парогенератора, изготовленных для второго энергоблока АЭС «Аккую».

Парогенераторы были успешно выгружены с сухогруза с помощью тяжелого гусеничного крана, а доступ к ним был проверен специальной комиссией. После этой проверки оборудование было передано в зону временного хранения, где будет проводиться проверка качества»-, пишет издание.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.(РИА Новости)