В Турции задержаны 24 человека за рассылку ложных сведений о коронавирусе

В Турции задержаны 24 человека, которые распространяли в социальных сетях заведомо ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным ведомства, всего по данному делу были выявлены 137 лиц, которые рассылали недостоверные и провокационные сообщения о вирусе. 24 из них задержаны.

В настоящее время продолжаются поиски других подозреваемых.

Ранее в соцсетях, а потом и в ряде турецких СМИ появились сведения о «секретном» циркуляре Минздрава республики, якобы предполагающем закрытие всех предприятий и организаций в связи с угрозой распространения COVID-19. В понедельник, 16 марта, глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что документ является подделкой. Прокуратура Анкары в связи с произошедшим начала расследование по статьям «Подделка официальных документов» и «Угрозы с целью запугивания населения и создания паники».

В настоящее время в Турции зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.(Газета.Ru)