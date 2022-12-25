С начала года в Турции, а также на севере Ирака и Сирии, ликвидированы в целом 3 982 террориста. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на субботней встрече по итогам года с представителями СМИ в Анкаре.

В качестве примера успешных шагов Анкары по устранению угрозы терроризма, Акар привел операцию Pençe-Kilit, продолжающуюся с 18 апреля текущего года в трех районах севера Ирака.

По его словам, в рамках операции Pençe-Kilit на иракской территории нейтрализованы уже 506 террористов, уничтожено до 2 тыс. мин и иных взрывных устройств. Разрушено около 600 укрытий, тоннелей и входов в пещеры

​​​​​​​Хулуси Акар сообщил далее, что в течение 2022 года предотвращено 256 199 попыток незаконного пересечения государственной границы Турции. Задержаны восемь тысяч нелегальных мигрантов и 820 террористов, которых передали правоохранительным структурам. (Анадолу)