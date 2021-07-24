Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимальный показатель с 19 мая.

Как передает РИА Новости, глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии. Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля начал увеличиваться.

«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — написал Коджа в Twitter, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.