Вооруженным силам Турции передана на вооружение первая турецкая гаубица нового поколения «Fırtına».

Презентация гаубицы проходит в Сакарье, в ней принимают участие министр национальной обороны Хулуси Акар и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе своего выступления Х. Акар отметил, что производство гаубицы продолжалось в течение 4 лет на предприятии BMC.

Напомнив, что его страна продолжит борьбу с терроризмом, министр подчеркнул, что ВС Турции поддерживают дружественные и братские страны, такие как Азербайджан, Турецкая Республика Северного Кипра и Ливия в их справедливой борьбе.