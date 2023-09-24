В результате падения пассажирского автобуса в овраг в районе Хорасан турецкой провинции Эрзурум 3 человека погибли, 22 человека получили ранения.

Как сообщает NTV, на место происшествия были направлены бригады медиков, спасателей, полиции и жандармерии.

Прибывшие на место группы разбили стекла автобуса и спасли оказавшихся в беспомощном состоянии пассажиров. В результате ДТП находившийся в автобусе Туран Чагрибога скончался на месте происшествия, а Неклем Велиева и Незахат Байрам были доставлены в Хорасанскую государственную больницу, однако, несмотря на предпринятые меры, спасти их не удалось.

Водитель и 21 человек, пострадавшие в результате аварии, доставлены в ближайшие больницы.