В Турции начинает выпуск бронированного пикапа Tulga

Один из ведущих турецких производителей транспортных средств оборонного назначения — компания BMC, готовится к серийному производству бронированного пикапа Tulga, сообщает Анадолу

Tulga – первый бронированный автомобиль данного класса, произведенный в Турции и расчитанный на обеспечение нужд сотрудников сил безопасности.

Прототип бронированного пикапа в сентябре 2019 года показали министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу на предприятии BMC в Измире.

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с бронированным пикапом в павильоне BMC на выставке TEKNOFEST в Стамбуле. С одобрения президента, машина получила название Tulga.

За последние месяцы инженеры доработали Tulga, оснастив пикап по последнему слову техники, что позволило привести его в готовность к серийному производству.

Первый бронированный пикап турецкого производства стал итогом 2,5 летнего проекта.

В BMC планируют наладить выпуск семи модификаций Tulga.

Базовый вес машины – 6 тонн. Пассажировместимость пикапа — 5 человек. При необходимости на машине могут оборудовать системы вооружения. Базовая противоминная защита пикапа расчитана на взрыв мины весом до 3 кг.

Первые поставки пикапа планируется осуществить структурам МВД Турции.