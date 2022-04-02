В провинции Мардин на юго-востоке Турции в субботу начался 33-й этап антитеррористической операции Eren, сообщает Анадолу.

В МДВ Турции сообщили что в прочесывании сельских районов приграничной с Сирией провинции задействованы 556 бойцов спецназа жандармерии.

Бойцы спецназа разделились на 38 операционных команд.

В ведомстве выразили надежду на то, что благодаря поддержке населения операции под кодовым названием Eren достигнут своей цели по полному устранению террористической угрозы в Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.