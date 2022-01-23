В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) завершились досрочные парламентские выборы, сообщает Анадолу.

В стране зарегистрировано 203 792 избирателя, которые могут воспользоваться своим избирательным правом на 763 избирательных участках.

Выборы прошли с соблюдением мер противодействия COVID-19.

За 50 мест в Ассамблее ТРСК борются 8 политических партий и 403 кандидата в депутаты, 3 из которых являются независимыми.

Политические партии, преодолевшие 5-процентный барьер на выборах, получат право пройти в законодательный орган.

В числе политических партий, которые принимали участие в выборах: Партия национального единства (UBP), Республиканская турецкая партия (CTP), Народная партия (НР), Коммунальная демократическая партия (TDP), Демократическая партия (ДП), Партия возрождения (YDP), Партия социального освобождения «Новые силы» (TKP-YG) и «Путь независимости» (BY).

На места в парламенте претендует, в частности, 131 женщина. Самые молодые кандидаты в депутаты родились в 1996 году.

Ожидается, что неофициальные итоги выборов будут объявлены Высшей избирательной комиссией вечером 23 января, а официальные — спустя 24 часа после окончания процесса голосования.