В Центре Мугама отметили 80-летие Мамеда Аслана

В Международном центре мугама, при организационной поддержке Общественного объединения «Культурный очаг Ашуг Шамшир», прошел вечер поэзии, посвященный 80-летию со дня рождения поэта и переводчика Мамеда Аслана (1939 — 2015 годы), сообщает Trend Life. В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и творчеству Мамеда Аслана.

Выступивший на вечере председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов поделился своими воспоминаниями о поэте, отметив, что знал его с детства и Мамед Аслан оставил глубокий след в его жизни.

На мероприятии, народный поэт Сабир Рустамханлы, доцент Бакинского государственного университета Алемдар Джаббарлы, главный редактор издательства «Азернешр» Аловсат Агаларов и другие рассказали о творчестве Мамеда Аслана и поделились своими воспоминаниями о нём.

В исполнении заслуженного деятеля культуры Адалята Делидаглы, в сопровождении мелодии «Рухани», прозвучали стихи поэта. Мероприятие продолжилось выступлением ашугов.

Отметим, что мероприятия, посвященные памяти мастеров искусства ашугов, проходящие в Международном центре мугама, вызывают большой интерес со стороны общественности. Проведение вечеров памяти известных представителей искусства ашугов и мугама, а также представителей композиторской школы содействует пропаганде музыкального наследия Азербайджана.